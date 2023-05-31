«Самое лучшее впереди»: Филипп Киркоров продолжил перекраивать лицо

Стало известно, что кардинальные преображения исполнителя Филиппа Киркорова еще не закончились.

Филипп Киркоров встретился с доктором Тимуром Хайдаровым, о чем сообщил в своем микроблоге.

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