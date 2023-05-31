«Самое лучшее впереди»: Филипп Киркоров продолжил перекраивать лицо

Стало известно, что кардинальные преображения исполнителя Филиппа Киркорова еще не закончились.
Филипп Киркоров встретился с доктором Тимуром Хайдаровым, о чем сообщил в своем микроблоге.
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«У нас все самое лучшее впереди и спереди и в руках этого потрясающего мастера», – отметил Филипп Киркоров.
Поклонники Киркорова восприняли новость как заявление о продолжении хирургических вмешательств.
Напомним, ранее визажисты поделились лайфхаком, который поможет сделать правильный макияж на нависших веках.