«Самое лучшее впереди»: Филипп Киркоров продолжил перекраивать лицо

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press  

Артист вошел во вкус после ряда изменений во внешности.

Стало известно, что кардинальные преображения исполнителя Филиппа Киркорова еще не закончились.

Филипп Киркоров встретился с доктором Тимуром Хайдаровым, о чем сообщил в своем микроблоге.

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«У нас все самое лучшее впереди и спереди и в руках этого потрясающего мастера», – отметил Филипп Киркоров.

Поклонники Киркорова восприняли новость как заявление о продолжении хирургических вмешательств. 

Напомним, ранее визажисты поделились лайфхаком, который поможет сделать правильный макияж на нависших веках.

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