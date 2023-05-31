«Малыш вдруг начал сильно плакать»: дочь Славы рассказала, как сын напугал ее с мужем

Исполнительница и наследница артистки Славы – Саша Морозова – сильно испугалась после недавнего происшествия с сыном.

К слову, муж Саши тоже был взволнован до истерики, когда увидел у малыша кровотечение.

«Малыш вдруг начал сильно плакать. Я не поняла, что произошло, и начала сама с ним реветь. Но он потом сам потихоньку успокоился. Была история, когда мы сильно понервничали, у малыша еще пупочек не отвалился, он как-то его ножками задел, и пошла кровь. Андрей устроил такую истерику, тут же позвонил нескольким знакомым врачам. Мы быстро обработали ранку, и все закончилось нормально. Но испугались сильно», – отметила Морозова в беседе с starhit.ru.