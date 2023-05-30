«Зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами?»: Алена Водонаева резко высказалась после примирения Оксаны Самойловой и Джигана

Участница шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева возмутилась, узнав о воссоединении шоумена Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой.
Напомним, не так давно Оксана Самойлова и Джиган были на грани развода. Артист жил отдельно от семьи, а Оксана Самойлова не давала Джигану увидеться с детьми. Однако позже Самойлова помирилась с Джиганом и стала показывать прежнюю семейную идиллию у себя в микроблоге.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Такое поведение Самойловой возмутило экс-участницу «Дома-2».
«Девушки, женщины, хочу задать вам вопрос. Только отвечайте честно. Вы зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами, которые вас не уважают? Ни во что не ставят ваши чувства, жрут, бухают и знают, что вы им все простите. Про средняк в карьере и в размере члена надо что-то говорить? Зачем живете? Зачем прощаете? Ради чего терпите?», – заявила Алена Водонаева в своем микроблоге.
Напомним, ранее Оксана Самойлова посадила мужа на строгую диету.