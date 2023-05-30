«Зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами?»: Алена Водонаева резко высказалась после примирения Оксаны Самойловой и Джигана

Участница шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева возмутилась, узнав о воссоединении шоумена Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой.

Напомним, не так давно Оксана Самойлова и Джиган были на грани развода. Артист жил отдельно от семьи, а Оксана Самойлова не давала Джигану увидеться с детьми. Однако позже Самойлова помирилась с Джиганом и стала показывать прежнюю семейную идиллию у себя в микроблоге.

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Такое поведение Самойловой возмутило экс-участницу «Дома-2».