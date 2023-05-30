В стиле француженок: Самбурская в платье с принтом «мильфлер» и с модным каре сразила фанатов

30 мая Самбурская решила поделиться новым фото. Она находилась на съемках новой картины. Актриса предстала в черном романтичном платье с принтом «мильфлер». Она села на стул, закинув ногу на ногу. При этом Настасья предстала с каре и челочкой.

«Сижу, играю в шкпионку», – призналась она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».