В стиле француженок: Самбурская в платье с принтом «мильфлер» и с модным каре сразила фанатов

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру. Она стала известной в России. Актриса не только снимается в кино, но и развивается как певица. Она также активно следит за фигурой. Поклонники чаще всего ее видят в лосинах или в мини-бикини. Однако звезда порой их удивляет своими экспериментами.
30 мая Самбурская решила поделиться новым фото. Она находилась на съемках новой картины. Актриса предстала в черном романтичном платье с принтом «мильфлер». Она села на стул, закинув ногу на ногу. При этом Настасья предстала с каре и челочкой.
«Сижу, играю в шкпионку», – призналась она.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие отметили, что ей идет стиль француженок. Ее осыпали комплиментами. «Ой, не узнать», «Как вам идет», «Это шикарно», «Наряд и прическа так вам идут», — стали писать подписчики. Напомним, что актриса любит парики и уже собрала целую коллекцию.