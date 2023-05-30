Нереальная красотка: Тата Блюменкранц предстала с подросшей дочкой Беатрисой – длинные волосы, бездонные глаза

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц обожает свою дочку Бетти и гордится тем, какой красавицей растет ее малышка.

В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась видео с участием Беатрисы. В кадре мама и ее очаровательная дочка красиво двигаются под популярный трек.

У подросшей Беатрисы уже очень длинные роскошные волосы и бездонные глаза. Подписчики Таты делают комплименты ее дочери, восторгаясь красотой Бетти.

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