Нереальная красотка: Тата Блюменкранц предстала с подросшей дочкой Беатрисой – длинные волосы, бездонные глаза

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц обожает свою дочку Бетти и гордится тем, какой красавицей растет ее малышка.
В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась видео с участием Беатрисы. В кадре мама и ее очаровательная дочка красиво двигаются под популярный трек.
У подросшей Беатрисы уже очень длинные роскошные волосы и бездонные глаза. Подписчики Таты делают комплименты ее дочери, восторгаясь красотой Бетти.
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Напомним, Беатриса родилась в браке Таты с Валерием Блюменкранцем. Случилось это прекрасное событие в=летом 2017 года. В этом году Бетти исполнится уже шесть лет.
Тата Блюменкранц с подросшей дочкой Беатрисой. Фото: скрин соцсети