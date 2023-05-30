Модный, в комбинезоне из денима: Аня Левченко показала, как выглядит ее подросший сын от Валеры Блюменкранца

Бывшая участница «Дома-2» Анна Левченко одна воспитывает сына Давида, которого родила в браке с Валерой Блюменкранцем.

Молодая мама души не чает в своем наследнике и старается делать для него все.

Сама большая модница, Аня Левченко выбирает стильные наряды и для Давида. В микроблоге Аня Левченко поделилась снимком, на котором запечатлелась с сыном на руках. Давид облачен в модный комбинезон из голубого денима и белую футболку.

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