Бузова в бикини оголила свою «налившуюся» грудь: вся взмокшая томится на шезлонге

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала не только успешной телеведущей, но и певицей. Зачастую ей нравится быть в центре внимания, поэтому она демонстрирует свою фигуру, наряжает в роскошные наряды и экспериментирует с имиджем. На днях звезда отдохнула в Сочи.
На этот раз Ольга предпочла поделиться личными кадрами. Она позагорала на шезлонге у бассейна. Телеведущая облачилась в мини-бикини под зебру. Она запечатлела себя на камеру, представ без макияжа. Бузова показала свою грудь и взмокшую кожу. Она без стеснения блеснула округлостями фигуры.
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Поклонники отметили, что Ольга поправилась, но стала выглядеть еще привлекательнее. «Наконец-то правильно надела купальник», «Вся такая взмокшая», «Грудь появилась, но не манит», «Декольте теперь постоянно оголяет», «Брови перетянули внимание», — стали писать в Сети.