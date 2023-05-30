Каролина Севастьянова эффектно оголила шарообразную грудь: дразнит прелестями в откровенном наряде — девушка в красном

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня завоевывает популярность благодаря не спортивным, а несколько иным достижениям.

Бывшая спортсменка нещадно эксплуатирует свою красоту и чувственность. Роскошные формы Каролина Севастьянова подчеркивает всегда и везде.

На этот раз Каролина Севастьянова позировала в красном платье с глубоким декольте и плотно обхватившим ее стройный стан.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».