Лоснящиеся щечки, выбритые виски: Антон Гусев заснял сына от Жени Феофилактовой крупным планом — на кого похож мальчик

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев периодически находит время для общения с сыном Даниэлем, который родился в его первом браке с Женей Феофилактовой.

В микроблоге Антон Гусев тщательно фиксирует все моменты общения с Даниэлем. Не так давно он побывал с наследником в парке развлечений. Отец и сын выбрали экстремальные аттракционы.

Антон Гусев показал крупным планом лицо Даниэля. У мальчика довольно пухлые, лоснящиеся щечки и выбритые виски.

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