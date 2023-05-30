Лоснящиеся щечки, выбритые виски: Антон Гусев заснял сына от Жени Феофилактовой крупным планом — на кого похож мальчик

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев периодически находит время для общения с сыном Даниэлем, который родился в его первом браке с Женей Феофилактовой.
В микроблоге Антон Гусев тщательно фиксирует все моменты общения с Даниэлем. Не так давно он побывал с наследником в парке развлечений. Отец и сын выбрали экстремальные аттракционы.
Антон Гусев показал крупным планом лицо Даниэля. У мальчика довольно пухлые, лоснящиеся щечки и выбритые виски.
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Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой — Даниэль. Фото: соцсети
«Какой ты уже большой, взрослый, здоровый», — удивлялся тому, каким стал его сын, Антон Гусев.