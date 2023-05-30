В белоснежном лифе, сына прижала к груди: Зепюр Брутян покормила малыша Микаэля перед камерой — Мадонна с младенцем

Молодая жена Павла Прилучного, Зепюр Брутян, поделилась нежными кадрами в микроблоге. На фото она предстала в интимный и трепетный момент кормления сына Микаэля грудью.
Зепюр Брутян запечатлелась в белом лифе, прижимающей малыша к груди. Сверху молодая мамочка прикрыла себя и сына невесомым пледиком серого оттенка.
Выглядит Зепюр Брутян при этом, как сошедшая с картины Мадонна с младенцем.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети
Напомним, сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного — Микаэль — появился на свет 28 апреля. Наследнику пары на днях исполнился ровно месяц.