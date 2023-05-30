«В свои два года такой мужчина»: Настя Паршина из «Дома-2» показала, каким стал ее сын от Никиты Уманского — красивый ребенок

Бывшая участница «Дома-2», красавица-модель Анастасия Паршина, после разрыва с Никитой Уманским одна растит сына Адриана.

Настя Паршина довольно часто показывает мальчика в микроблоге. Поклонники умиляются тому, каким красавчиком растет Адриан, который, очевидно, очень похож на своего папу.

А Анастасия Паршина удивляется тому, как быстро бежит время и подрастает Адриан. В марте малышу исполнилось уже два года.

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