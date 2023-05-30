«В свои два года такой мужчина»: Настя Паршина из «Дома-2» показала, каким стал ее сын от Никиты Уманского — красивый ребенок

Бывшая участница «Дома-2», красавица-модель Анастасия Паршина, после разрыва с Никитой Уманским одна растит сына Адриана.
Настя Паршина довольно часто показывает мальчика в микроблоге. Поклонники умиляются тому, каким красавчиком растет Адриан, который, очевидно, очень похож на своего папу.
А Анастасия Паршина удивляется тому, как быстро бежит время и подрастает Адриан. В марте малышу исполнилось уже два года.
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Сын Насти Паршиной и Никиты Уманского. Фото: соцсети
«Еще вроде вчера мы просыпались по ночам 4–5 раз, еще вроде вчера ты был совсем маленький, а сейчас я смотрю на тебя и понимаю, что ты в свои 2 года такой мужчина. Ласковый, но в тоже время со своим характером, обаятельный и галантный… Хоть ты еще малыш, но в тебе уже видны прекрасные качества», — поделилась Настя Паршина.