Оплывшее лицо с огромными щеками, нос уточкой, тонкие губы: как Элина Камирен выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала сейчас

Уроженка Тюмени Элина Камирен пришла на «Дом-2» в 2011 году. Тогда ей было 25 лет, и выглядела Элина совсем иначе, чем сейчас. Фамилия у нее тоже была не такая звучная — Карякина. Псевдоним Камирен появился на телестройке и прижился.
Двенадцать лет назад Элина Камирен не была столь ухоженной дивой, как сегодня, когда ей уже 37 лет.
У Элины Камирен лицо было довольно оплывшим, с пухлыми щеками. Нос уточкой не красил девушку.
Камирен поработала над своей внешностью и изменилась довольно заметно. Теперь это холеная ухоженная дама, фотомодель.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Элина Камирен на проекте стала мамой. Она родила дочку от Саши Задойнова. Сейчас Элина с Александрой живут в Сочи. Девочка периодически видится с папой.