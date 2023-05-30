Оплывшее лицо с огромными щеками, нос уточкой, тонкие губы: как Элина Камирен выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала сейчас

Уроженка Тюмени Элина Камирен пришла на «Дом-2» в 2011 году. Тогда ей было 25 лет, и выглядела Элина совсем иначе, чем сейчас. Фамилия у нее тоже была не такая звучная — Карякина. Псевдоним Камирен появился на телестройке и прижился.

Двенадцать лет назад Элина Камирен не была столь ухоженной дивой, как сегодня, когда ей уже 37 лет.

У Элины Камирен лицо было довольно оплывшим, с пухлыми щеками. Нос уточкой не красил девушку.

Камирен поработала над своей внешностью и изменилась довольно заметно. Теперь это холеная ухоженная дама, фотомодель.

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