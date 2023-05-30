Анастасия Костенко ответила на комментарий свекрови о том, что она не пара Дмитрию Тарасову

На днях Дмитрий Тарасов и его мама Ольга стали участниками шоу «Честное слово» на YouTube-канале «Пупер». По условиям программы, гости были подключены к детектору лжи, поэтому все их ответы и комментарии были максимально честными.

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В какой-то момент мать футболиста спросили о том, подходит ли ее сыну Анастасия Костенко. На что женщина ответила, что третья жена Дмитрия ему не подходит, но она рада, что молодые люди сумели притереться друг к другу.

Анастасия Костенко, должно быть, была удивлена такому заявлению. Однако модель смогла сохранить самообладание. И написала в блоге своего супруга о том, что спокойно относится к словам свекрови, так как каждый человек имеет право на свое мнение.