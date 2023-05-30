«Так стоят без лифчика?»: Яна Кошкина в майке оголила свои шарообразные прелести, засветив «ложбинку греха»

На этот раз Яна покрасовалась в тонкой майке. Она обнажила свои шаровидные полушария груди. Актриса засветила «ложбинку греха». Она была с голливудской укладкой и безупречным макияжем. Примечательно, что Кошкина выставила прелести напоказ.

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда.