«Так стоят без лифчика?»: Яна Кошкина в майке оголила свои шарообразные прелести, засветив «ложбинку греха»

Яна Кошкина уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет шоу и порой снимается в кино. Многие ее знают по проекту «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Однако потом она стала актрисой шоу «Однажды в России». Недавно звезда вернулась в Сеть после перерыва и выложила горячее селфи.
На этот раз Яна покрасовалась в тонкой майке. Она обнажила свои шаровидные полушария груди. Актриса засветила «ложбинку греха». Она была с голливудской укладкой и безупречным макияжем. Примечательно, что Кошкина выставила прелести напоказ.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда.
«Вот это вид», «Сногсшибательная», «Декольте на миллион», «Ох, какие формы», «Яна умеет взбодрить», «Ого, как хороша», «Ложбинка манит»,«Так стоят без лифчика?» — стали писать пользователи Сети.
Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды