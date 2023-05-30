Мать Артура Смольянинова* о Дарье Мельниковой: «Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет!»

Актер из фильма «9 рота» Артур Смольянинов*, по некоторым данным, сейчас живет в Риге и перебивается случайными заработками. В эти дни Артур Смольянинов* отправился на гастроли в США со спектаклем по Иосифу Бродскому. Но билеты на выступление продаются плохо, организаторы даже были вынуждены понизить цену на них.
В сложном финансовом положении оказалась и Дарья Мельникова, бывшая жена эмигрировавшего актера, которая после развода осталась одна с двумя детьми. Мама Смольянинова* дала понять, что не знает, как сейчас выживает невестка с ее внуками.
«Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет!» — заявила Мария Смольянинова.
Женщина намекнула, что Дарья Мельникова, чтобы нормально жить, должна сама работать, а не рассчитывать на бывшего мужа.
«Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать...» — добавила мама Смольянинова.
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Мария Смольянинова посетовала, что не может помогать Дарье Мельниковой, поскольку сама выживает на пенсию в двадцать тысяч рублей.
По материалам kp.ru
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Внесен в список экстремистов и террористов.