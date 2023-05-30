Мать Артура Смольянинова* о Дарье Мельниковой: «Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет!»

Актер из фильма «9 рота» Артур Смольянинов*, по некоторым данным, сейчас живет в Риге и перебивается случайными заработками. В эти дни Артур Смольянинов* отправился на гастроли в США со спектаклем по Иосифу Бродскому. Но билеты на выступление продаются плохо, организаторы даже были вынуждены понизить цену на них.

В сложном финансовом положении оказалась и Дарья Мельникова, бывшая жена эмигрировавшего актера, которая после развода осталась одна с двумя детьми. Мама Смольянинова* дала понять, что не знает, как сейчас выживает невестка с ее внуками.

«Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет!» — заявила Мария Смольянинова.

Женщина намекнула, что Дарья Мельникова, чтобы нормально жить, должна сама работать, а не рассчитывать на бывшего мужа.