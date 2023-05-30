Яркая внешность: стало известно, на кого похож сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, все свое время посвящает маленькому сыну Микаэлю. Но молодая мама нашла в своем плотном графике время для общения с аудиторией своего микроблога.

Зепюр Брутян ответила на вопросы подписчиков. В частности, их интересовало, на кого же похож маленький Микаэль.

«На кого похож младший Прилучный?» — спросили поклонники Зепюр Брутян. «На Прилучных», — лаконично ответила она.

Конечно же, Зепюр Брутян имела в виду себя и Павла Прилучного, поскольку после свадьбы взяла фамилию мужа. Конечно же, у таких родителей ребенок мог родиться только с яркой внешностью.

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