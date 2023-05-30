Валя Карнавал в прозрачной футболке блеснула своими манкими «дыньками»: красиво уложила в лифчик

Валя Карнавал уже несколько лет активно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она продолжает снимать видео для соцсетей и выпускать песни. 21-летняя артистка не стесняется демонстрировать свои прелести. Она регулярно предстает на публике в смелых нарядах. После того, как звезда заговорила о размолвке с Сашей Стоуном, она стала чаще делиться новыми кадрами.
На этот раз Карнавал решила поделиться новым фото. Она похвасталась своим летним нарядом. Блогерша облачилась в джинсовую мини-юбку и прозрачную розовую футболку. Она дополнила образ гольфами и кроссовками. Певица не только оголила плоский живот, но и козырнула грудью в лифчике.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она стала еще стройнее.
«Ох, вот это вид», «Прям американская школьница», «Ну все видно», «А что происходит? Прям стала одеваться в прозрачное», «Девушка горяча», «Умеет дразнить», — стали писать подписчики.