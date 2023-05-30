Валя Карнавал в прозрачной футболке блеснула своими манкими «дыньками»: красиво уложила в лифчик

На этот раз Карнавал решила поделиться новым фото. Она похвасталась своим летним нарядом. Блогерша облачилась в джинсовую мини-юбку и прозрачную розовую футболку. Она дополнила образ гольфами и кроссовками. Певица не только оголила плоский живот, но и козырнула грудью в лифчике.

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