Еще одни: Настя Голд и Илья Яббаров пришли на обновленный «Дом-2»

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2», супруги Настя Голд и Илья Яббаров, решили вернуться на проект.
Пара уже засветилась на Поляне. А несколько часов назад Анастасия Голд подтвердила, что они не в гостях, а полноправные участники телестройки.
«Да! Мы вернулись. Без лишних слов, спасибо всем, кто рад нас видеть на своих телеэкранах», — написала в микроблоге Анастасия Голд.
В Сети тут же заподозрили, что у Голд и Яббарова не задалось без проекта с заработками. Пара недавно продала квартиру в Москве, переехала в съемную. Поклонники считают, что Голд и Яббаров решили заработать денег на проекте на новое жилье.
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Напомним, что за последние несколько дней на обновленный «Дом-2» вернулись несколько звездных экс-участников, в их числе Либерж Кпадону и Дмитрий Дмитренко.