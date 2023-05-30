Экс-участница «Дома-2» Вика Комиссарова впервые стала мамой

Бывшая участница «Дома-2» Вика Комиссарова поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога. На днях она впервые стала мамой.

У Вики Комиссаровой и ее мужа Евгения родилась дочка. Вика Комиссарова поделилась снимком с малышкой, рассекретила параметры, с которыми та появилась на свет, и озвучила ее имя.

«11.05.23 года я стала мамой этой прекрасной девочки. Назвали мы малышку Арианой. 3370 г и 56 см. Как эта длинноногая дама во мне поместилась?!» — удивилась Вика Комиссарова.

Подписчики тут же принялись поздравлять молодых родителей с прибавлением в семействе и желать Ариане и ее маме с папой счастья.

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