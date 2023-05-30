Клава Кока в кожаном топе без пуговиц сверкнула своими «мячиками»: отказалась от лифчика, сразив народ

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Певица часто появляется на премиях и светских раутах. Наряды блондинка носит порой очень откровенные. Артистка не скрывает, что она мечтает о свадьбе. Звезда старается привлекать внимание звезды.
На этот раз Клава решила удивить фанатов. Она появилась на шоу для VK. Певица исполнила свой хит в кожаных брюках и топике без пуговиц. Наряд держался на прелестях блондинки только с помощью ремешка. Кока засветила свою грудь в смелом наряде. Она не прикрыла и свой плоский живот.
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«Я кайфовала каждую секунду, теперь ваша очередь!» — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это наряд», «Безумно красиво получилось!», «Срази визуально», «Ой, а грудь может убежать», «Это так стильно», — стали писать подписчики.