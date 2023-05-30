Клава Кока в кожаном топе без пуговиц сверкнула своими «мячиками»: отказалась от лифчика, сразив народ

На этот раз Клава решила удивить фанатов. Она появилась на шоу для VK. Певица исполнила свой хит в кожаных брюках и топике без пуговиц. Наряд держался на прелестях блондинки только с помощью ремешка. Кока засветила свою грудь в смелом наряде. Она не прикрыла и свой плоский живот.

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