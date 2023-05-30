Такой сладкий, в белом чепчике и распашонке: Зепюр Брутян прильнула губами к маленькому сыну от Павла Прилучного

Молодая жена звезды сериалов Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, наслаждается первыми неделями материнства. В конце апреля у пары родился сын Микаэль, и сейчас все свое время Зепюр Брутян посвящает малышу.
Правда, она находит время и на общение с поклонниками. Зепюр Брутян устроила интерактив, во время которого ответила на вопросы. В частности, подписчики поинтересовались, сколько уже месяцев Микаэлю и кормит ли его мама грудью.
«Два дня назад нам исполнился один месяц. Кормлю грудью», — ответила Зепюр Брутян.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлелась вместе с сынишкой в его маленький день рождения. Микаэль облачен в белый чепчик и распашонку. Зепюр в кадре нежно целует кроху.
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Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети
Напомним, сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного — Микаэль — появился на свет 28 апреля. Малыш стал первенцем пары и третьим ребенком Прилучного, у которого есть двое детей от брака с Агатой Муцениеце.