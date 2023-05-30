Уже такой огромный: беременная Ира Пинчук обтянула подросший живот легинсами — раздалась так раздалась

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук находится в прекрасном состоянии ожидании малыша. Срок беременности пока небольшой. Но формы Иры Пинчук уже начали меняться. В микроблоге она с удовольствием демонстрирует, как растет ее животик.

Ира Пинчук облачилась в топ и легинсы, которые обтянули ее трансформировавшиеся формы. Живот у Иры Пинчук для ее срока довольно внушительного размера. В первую беременность Ира Пинчук, кстати, тоже быстро набирала вес, а ее живот достиг огромных размеров.

Сама Ира Пинчук с иронией относится к тому, что так раздалась Она уверена, что после родов придет в форму.

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