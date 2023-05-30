Мужские фантазии наяву: Яна Кошкина в кружевных стрингах оголила сдобные ягодицы - самый сок

Актриса Яна Кошкина прославилась не столько благодаря своему артистическому дарованию, сколько женственным формам. У Яны Кошкиной большая грудь, весьма аппетитные ягодицы, тонкая талия и длинные стройные ноги.
Все это звезда неустанно демонстрирует не только на экране, но и в своем микроблоге. Яна Кошкина часто позирует в откровенных нарядах, а иногда и без них.
Не так давно Яна Кошкина поделилась кадром, на котором предстала в белом топе и черных кружевных стрингах, открывших взору ее сдобные ягодицы.
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Яна Кошкина в кружевных стрингах. Фото: соцсети
«Субботний вечер», - подписала кадр Яна Кошкина.
Глядя на это роскошество, мужчины тут же дали волю своим фантазиям.
«А ведь кто-то это видел воочию… и полностью», «И шлепнул воочию несколько раз», «Половинка булочки видна», «Недораскрытость темы… А по мне, у Яны профиль шикарный - такая красота и руки очень изящные», - высказались в Сети.