«Не хочу играть в игры и придумывание инфоповодов»: отец дочерей-близнецов Ашмариной раскрыл причины разрыва с ней

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина и отец ее дочерей-близнецов Жан-Поль Чуркин продолжают публичные разбирательства.

Накануне Алена Ашмарина заявила, что она и Жан-Поль, недавно сделавший ей предложение, решили расстаться. Однажды мужчина уже исчезал из жизни Ашмариной. На тот момент она как раз была беременной от него. Появился Жан-Поль, когда малышкам Авроре и Ариане было уже больше года.

Сейчас отец девочек заявляет, что не бросал Алену Ашмарину ни тогда, ни сейчас. Свои рассуждения в модной манере «не все так однозначно» он разместил в микроблоге, опустив доказательства. Жан-Поль Чуркин фактически обвинил Алену Ашмарину в разрыве и в том, что та все делает на камеру.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».