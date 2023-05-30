«Не хочу играть в игры и придумывание инфоповодов»: отец дочерей-близнецов Ашмариной раскрыл причины разрыва с ней

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина и отец ее дочерей-близнецов Жан-Поль Чуркин продолжают публичные разбирательства.
Накануне Алена Ашмарина заявила, что она и Жан-Поль, недавно сделавший ей предложение, решили расстаться. Однажды мужчина уже исчезал из жизни Ашмариной. На тот момент она как раз была беременной от него. Появился Жан-Поль, когда малышкам Авроре и Ариане было уже больше года.
Сейчас отец девочек заявляет, что не бросал Алену Ашмарину ни тогда, ни сейчас. Свои рассуждения в модной манере «не все так однозначно» он разместил в микроблоге, опустив доказательства. Жан-Поль Чуркин фактически обвинил Алену Ашмарину в разрыве и в том, что та все делает на камеру.
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«Два года назад я уже промолчал, и из меня сделали предателя, который бросил беременную женщину. Но поверьте, там было все не так, как вам рассказали. И когда вы узнаете истинную причину, вам будет неловко за высказывания в мой адрес. Сегодня из меня снова хотят сделать предателя и человека, который не держит обещания. Я люблю Алену и уважительно к ней отношусь. Все, что я хочу, это жить счастливую жизнь, а не играть в игры и придумывание инфоповодов. Не хочу участвовать в выдуманном контенте, ссориться и мириться на показуху, чтобы поднять охваты. Я хочу воспитывать детей, работать, любить и защищать свою семью», — высказался Жан-Поль Чуркин о причинах разрыва с Аленой Ашмариной.