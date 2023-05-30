Певица Слава сбежала из больницы: «Сказала, чтобы меня лечили амбулаторно»

На днях певица Слава попала в больницу. Сначала у артистки подозревали воспаление легких. К счастью, позже этот диагноз исключили. Выяснилось, что звезду мучает затяжной бронхит.

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Недавно Слава вышла на связь со своими подписчиками и сообщила, что уже находится дома. Певица рассказала, что покинула больницу по собственной инициативе. И, несмотря на то что лечение еще не завершено, она надеется в скором времени вернуться к работе.