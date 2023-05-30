Ольга Орлова в мини-бикини залезла в бассейн: сверкнула «буграми страсти» прямо за завтраком

На этот раз Орлова решила провести отпуск с мужем на Мальдивах. Она делится красочными кадрами с побережья. Примечательно, что на этот раз телеведущая позавтракала в бассейне. Она показала плавучий поднос с оладушками, фруктами и ягодами. Ольга в ультрамариновом бикини сверкнула своими роскошными формами в воде.

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