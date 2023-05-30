Ольга Орлова в мини-бикини залезла в бассейн: сверкнула «буграми страсти» прямо за завтраком

Ольга Орлова уже давно работает на телевидении. Примечательно, что она стала ведущей шоу «Дом-2», а вот поет теперь блондинка редко. Порой ее можно заметить на вечеринках с микрофоном или в караоке. Артистка в свои 45 лет стала мамой. Теперь у нее растет дочка Анна. Но это не мешает звезде путешествовать.
На этот раз Орлова решила провести отпуск с мужем на Мальдивах. Она делится красочными кадрами с побережья. Примечательно, что на этот раз телеведущая позавтракала в бассейне. Она показала плавучий поднос с оладушками, фруктами и ягодами. Ольга в ультрамариновом бикини сверкнула своими роскошными формами в воде.
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Поклонники были сражены тем, как артистка выглядит спустя три месяца после родов. Звезду осыпали комплиментами. «Ох, что за дама», «Фигурка такая красивая», «Все такое аппетитное», «Просто шик», «Всем бы так выглядеть после родов», — стали писать подписчики.