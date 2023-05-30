«Трясло всю, язык заплетался»: беременная Лиза Полыгалова из «Дома-2» раскрыла пол ребенка

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Напомним, Лиза Полыгалова ждет сына от Ивана Барзикова, с которым уже разорвала отношения. Но будущий отец обещал поддерживать Лизу до самых родов и принимать участие в воспитании ребенка.