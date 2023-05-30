«Трясло всю, язык заплетался»: беременная Лиза Полыгалова из «Дома-2» раскрыла пол ребенка

Беременная участница «Дома-2» Лиза Полыгалова устроила гендер-пати, во время которого узнала пол будущего малыша.
Обставлено все было с большой помпой. Лиза Полыгалова собрала друзей на ВДНХ поздно вечером. Когда совсем стемнело, колесо обозрения окрасилось в цвет пола будущего малыша. Лиза Полыгалова призналась в микроблоге, что в эти секунды ожидания она жутко волновалась.
«У нас будет мальчик! Представляете мои эмоции, когда я увидела, что колесо обозрения на ВДНХ подсветилось в цвет пола нашего ребенка специально для нас? Трясло всю, язык заплетался всю дорогу».
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Напомним, Лиза Полыгалова ждет сына от Ивана Барзикова, с которым уже разорвала отношения. Но будущий отец обещал поддерживать Лизу до самых родов и принимать участие в воспитании ребенка.
Лиза Полыгалова на фоне колеса обозрения на ВДНХ. Фото: соцсети