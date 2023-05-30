Макеева рассказала, что заставило ее венчаться с мужем: «Решение как будто даже не наше…»

Май – особенный месяц для Анастасии Макеевой: в этом месяце два года назад она зарегистрировала свой брак с бизнесменом и строителем Романом Мальковым. Влюбленные не ограничились штампом в паспорте – они еще и обвенчались.
«Наши отношения гармоничные, у нас очень сильно сходятся цели в жизни. Некоторым, наверное, на нас неловко даже смотреть, но никаких разногласий и ссор у нас не происходит. Может быть, это именно потому, что мы венчанные. Многие очень боятся в браке венчаться, а нас очень сильно оберегает Господь, поэтому мы дружно живем. Даже как-то странно, что так дружно. Можно было бы, наверное, и поспорить, но как-то мы и не спорим», — призналась артистка.
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По ее словам, к венчанию ее и Романа подтолкнули сложные обстоятельства, связанные с разводом Романа и скандалами с его бывшей женой, о которых постоянно писали СМИ.
«Мы поняли, что без покровительства небес наш брак просто не выдержит. Есть ощущение, что это решение как будто даже не наше. Просто рекомендация, что так надо сделать. Мы сначала исповедовались, причастились, поговорили с духовным отцом и действительно поняли, что нам это очень нужно...» — приводит слова Макеевой издание «МК».