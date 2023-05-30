Макеева рассказала, что заставило ее венчаться с мужем: «Решение как будто даже не наше…»

Май – особенный месяц для Анастасии Макеевой: в этом месяце два года назад она зарегистрировала свой брак с бизнесменом и строителем Романом Мальковым. Влюбленные не ограничились штампом в паспорте – они еще и обвенчались.

«Наши отношения гармоничные, у нас очень сильно сходятся цели в жизни. Некоторым, наверное, на нас неловко даже смотреть, но никаких разногласий и ссор у нас не происходит. Может быть, это именно потому, что мы венчанные. Многие очень боятся в браке венчаться, а нас очень сильно оберегает Господь, поэтому мы дружно живем. Даже как-то странно, что так дружно. Можно было бы, наверное, и поспорить, но как-то мы и не спорим», — призналась артистка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По ее словам, к венчанию ее и Романа подтолкнули сложные обстоятельства, связанные с разводом Романа и скандалами с его бывшей женой, о которых постоянно писали СМИ.