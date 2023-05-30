Снова операция: что на самом деле творится с Романом Костомаровым

Популярный фигурист Роман Костомаров приходит в себя после продолжительной болезни. Спортсмену сделали очередную операцию по протезированию ног. Теперь медики занимаются заживлением его рук.

«О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице», — заявил источник ТАСС.

Кстати, в СМИ писали, что у Костомарова якобы серьезная депрессия. В окружении спортсмена уверяют, что ничего подобного не происходит. Роман счастлив, что вообще выжил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».