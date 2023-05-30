«Один человек!»: Рудова впервые показала своего роскошного светловолосого папу – копию себя

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова впервые показала в своем телеграме папу Александра Рудова. Родитель артистки приехал к ней в гости.

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Актриса практически никогда не рассказывает своим поклонникам о своей личной жизни. Но, видимо, она так была рада приезду отца, что на этот раз сделала исключение и поделилась его редким снимком.

«Желаем вам шикарного дня. Папуля приехал в гости. Если поставить наши подростковые фото вместе, мы один человек», - подписал Рудова фото.

Почитатели знаменитости поразились, насколько папа их любимицы похож на нее и восхитились его роскошной брутальной внешностью.