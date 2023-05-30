Марина Африкантова получила очередную порцию хейта — перестаралась с фотошопом

«А можно фото, которое было ДО ретуши, всем нам тут лицезреть?», «Да никак. Вот фильтр классный. Я тоже такой хочу. А вы Марина, никак», «С фотошопом мужика не найти», «Что с кулончиком! Смазался фотошопом?», «Фотошоп делает свое дело на 100%. Самая настоящая кукла Барби. В жизни выглядит совсем иначе. Все силы и средства брошены на красоту» , — стали писать пользователи.