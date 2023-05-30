Марина Африкантова получила очередную порцию хейта — перестаралась с фотошопом

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова продолжает дразнить хейтеров новыми снимками. На этот раз девушка разместила в своем блоге селфи.
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Марина игриво спросила подписчиков: «Как вам?» и тут же получила не самые приятные отзывы. Звезду обвинили в злоупотреблении фильтрами. А самые внимательные комментаторы указали на то, что из-за неумелых действий в фоторедакторе на снимке был смазан кулон.
Марина Африкантова. То самое селфи с кулоном. Фото: соцсети
«А можно фото, которое было ДО ретуши, всем нам тут лицезреть?», «Да никак. Вот фильтр классный. Я тоже такой хочу. А вы Марина, никак», «С фотошопом мужика не найти», «Что с кулончиком! Смазался фотошопом?», «Фотошоп делает свое дело на 100%. Самая настоящая кукла Барби. В жизни выглядит совсем иначе. Все силы и средства брошены на красоту» , — стали писать пользователи.