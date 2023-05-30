Яна Кошкина сверкнула внушительным бюстом: в пуш-ап еле вместила, майка опасно сползла

Звезда шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина после длительной паузы в соцсетях вышла, наконец, на связь. Подписчики заждались новостей, и она объявила – начинает сниматься в новом сезоне комедийного проекта в качестве телеведущей, и показала свой образ.

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С микрофоном в руках, в строгом жакете и с элегантной укладкой на голове Кошкина очень похожа на репортера. Но вряд ли зрители внимут ее речам, поскольку все их внимание украдет ошеломительное декольте, в котором Яна сверкнула внушительным бюстом. Формы красотки едва уместились в пуш-ап, а маечка опасно сползла вниз.