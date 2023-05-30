Ничего лишнего: Ефимова в одних трусиках прикрыла интимное ананасами на пляже

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Ефимова ведет очень насыщенную жизнь, то уезжает в горы кататься на сноуборд, то на пляж Майами загорать. Новую публикацию красотка посвятила грядущему лету — это пара архивных кадров с пляжного отдыха, на которых пловчиха предстает в одних купальных трусиках и прижимает к интимным местам два ананаса. Фолловеры обомлели при виде таких снимков и щедро усыпали любимицу комплиментами.