Клава Кока в кроп-топе и мини-юбке оголила прелести: парнишки обступили, ахают

Исполнительница Клавдия Высокова, наиболее знаменитая как Клава Кока, показала закулисье своего очередного выступления. Артистка в этот раз была скромнее в своем внешнем виде, к удивлению подписчиков, ведь все последние ее образы были как будто попыткой прикрыть интимные места – настолько мало на ней было одежды.

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Но и в этот раз было на что посмотреть. Кока обладает стройной фигурой и подчеркнула ее при помощи кроп-топа, оголившего пресс, и мини-юбки, акцентировавшей внимание на длинных ногах красотки. Парнишки из шоу-балета обступили звезду и пребывают в восторге от своей начальницы.