Новости шоу-бизнеса: Гагарина перестала скрывать дочь, певицу Славу госпитализировали, Либерж вернулась на «Дом-2»

Брежнева и Меладзе сдают особняк в Подмосковье

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе отчаялись продать особняк в Подмосковье. Теперь они решили его сдавать в аренду. Просят за месяц 1,8 млн рублей. если клиент быстро найдется, дадут даже скидку – снизят платеж до 1,5 млн.

Гагарина перестала скрывать дочь

Шесть лет Полина Гагарина упорно прятала лицо дочки от Дмитрия Исхакова. И только во время концерта, наконец, рассекретила, как выглядит девочка. Малышка Мия растет настоящей красавицей, похожа на папу.

Либерж Кпадону вернулась на «Дом-2»

На реалити-шоу «Дом-2» приходят старички». На проект вернулась Либерж Кпадону, которая была звездой шоу много лет назад.

Славу экстренно госпитализировали

43-летнюю певицу Славу экстренно доставили в одну из больниц в Москве. Врачи подозревают у нее воспаление легких.