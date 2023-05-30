Бесштанная Волочкова прикрыла постыдное питомцем: отвлекающий маневр

Звезда балета и певица Анастасия Волочкова привыкла дома одеваться как заблагорассудится. Она предпочитает свободу и не обременяет себя, например, нижним бельем. Также как и штанами. И запросто может выйти к гостям без оных.

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Так, в соцсетях все больше фотографий Волочковой, где она позирует с голым низом. Из балерина публикует сама, а затем они быстро разлетаются по пабликам. На новом снимке звезда позирует в своей гостиной, расположившись на диване в компании своего пушистого питомца Риччи.

И снова артистка не надела штаны, облачившись лишь в свитер. Котика она разместила у себя на коленях как отвлекающий маневр. Но внимательные подписчики заметили – звезда бесштанная.