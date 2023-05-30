Сбежавшая из страны звезда сериала «Ольга» Яна Троянова раскрыла свое местонахождение

Актриса Яна Троянова в своем новом интервью Юрию Дудю* на YouTube рассказала, как покинула Россию в 2022 году. Звезда сериала «Ольга» улетела из страны еще осенью, как раз когда завершились съемки в сериале. За него, к слову, она получила многомиллионный гонорар. Также актриса спешно продала квартиру в Москве за 40 млн рублей.

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Сначала она улетела в Турцию. Затем перебралась в Европу. В настоящее время звезда российского кино живет во Франции.

«Я вообще не собиралась во Францию. Просто понимала, выскочи — потом подумаем. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу», - поведала актриса.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.