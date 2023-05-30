Скакавшая по сцене в сине-желтом мама Наташи Королевой объявилась в России: на теплоходике по Волге как ни в чем не бывало

Еще год назад Людмила Порывай, мама певицы Наташи Королевой, выкрикивала националистические лозунги и скакала по сцене в сине-желтом, веселясь на концерте Ирины Билык в США, а теперь отжигает на Волге. Бойкая пенсионерка внезапно объявилась в России, хотя давно проживает в Майами и про родину вспомнила, кажется, лишь в 2022 году.

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Наташа Королева показала, как ее мама позирует на фоне русских пейзажей. В круиз по Волге звезды отправились большой компанией, а у счастливой Людмилы Порывай улыбка не сходила с лица.