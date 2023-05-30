«С кем это вы, Максим?»: Галкин* показал новое фото Пугачевой – отфотошопил так, что люди не узнали

После длительного отсутствия Максим Галкин* воссоединился с семьей. Шоумен уже год колесит по миру, чтобы заработать на новую жизнь в Израиле. Его жена Алла Пугачева в это время тусуется на разных концертах. Очередное ее появление на сцену с «Машиной времени» в Тель-Авиве произвело фурор – артистка неприятно поразила публику своей внешностью, в Сети ее раскритиковали.

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Чтобы погасить волну хейта в адрес Примадонны, муж поспешил опубликовать в своем микроблоге селфи с Пугачевой. На нем оказалась уже совсем другая Алла Борисовна – будто помолодела лет на тридцать. Но подписчики сразу усмотрели фотошоп на снимке и пуще прежнего стали критиковать звезд за обман.

«От Аллы ничего нет, пора выставлять себя настоящую, а не школьницу», «Натянули Борисовну дальше некуда», «Скоро Галкин будет выглядеть старше Пугачевой», «Максим, надо было еще себя отфотошопить», «А где Пугачева-то?», «Вместо старушки посадил рядом силиконовую куклу», «С кем это вы, Максим?», «Отфотошопил и натянул старушку по полной», «Бабуля совсем помешалась на фильтрах», - недоумевают подписчики.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.