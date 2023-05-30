Мокренькая Климова в купальнике с перфорацией поманила прелестями: капельки скользят по бедрам

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова в свои 45 лет выглядит сногсшибательно. Причем, как в любых нарядах, включая купальные. В очередной раз это доказать красавица решила в Пензе, когда отправилась в бассейн под открытым небом.

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Климова облачилась в монокини с перфорацией, на тонких лямочках и с завышенной зоной бикини. Искупавшись, мокрая звезда решила попозировать для соцсетей и предстала в модельной позе, кокетливо вильнув бедром. Капельки воды скользили по упругим чреслам, добавляя мурашек на коже, а подписчики, узрев снимки, ахнули в очередной раз – до чего хороша знаменитая многодетная мама .