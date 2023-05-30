Арнтгольц и Богатырев привели двухлетнего сынишку в цирк: пока малыш завороженно смотрит представление, мама им любуется

Сынишке Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева Даниле два годика, и звездные родители решили, что уже пора знакомить мальчика с искусством. Они впервые привели его в цирк, и Данила оказался под впечатлением с первых минут.

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Пока малыш завороженно наблюдал за происходящим на сцене, его звездная мама не сводила глаз с него самого. Арнтгольц светится счастьем материнства и души не чает в своем сынишке.