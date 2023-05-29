Монокини вот-вот треснет: Севастьянова едва уместила свою «сдобу» в опасный купальник (фото)

На этот раз Севастьянова захотела поделиться откровенным фото. Она в черном монокини запечатлелась в уборной. Гимнастка скрестила ножки. Купальник с откровенными разрезами едва прикрыл округлые формы. Каролина также показала свои упругие бедра во всей красе. Наряд туго облегал ее фигуру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».