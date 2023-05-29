Монокини вот-вот треснет: Севастьянова едва уместила свою «сдобу» в опасный купальник (фото)

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она строила карьеру художественной гимнасткой и завоевала много престижных наград, включая олимпийское золото. Но вот уже больше пяти лет спортсменка регулярно путешествует, красуется в роскошных нарядах. В свои 28 лет звезда не перестает восхищать фигурой.
На этот раз Севастьянова захотела поделиться откровенным фото. Она в черном монокини запечатлелась в уборной. Гимнастка скрестила ножки. Купальник с откровенными разрезами едва прикрыл округлые формы. Каролина также показала свои упругие бедра во всей красе. Наряд туго облегал ее фигуру.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многих она взбудоражила своим видом. «Вот это ноги», «До чего хороша», «Это бесподобно», «Ой, вот-вот треснет», «Опасный купальник, можно показать все прелести», «Такая вы милая», «Ох, как роскошно», «Сочная», «Бедра так аппетитно выглядят», — стали писать в Сети.