Валя Карнавал поделилась горячим видео: пирсинг обнажен, прозрачная блузка облегает шаровидные прелести

На этот раз Валя решила нарядиться. Она облачилась в брюки с высокой посадкой и широким поясом. Блогерша оголила живот с пирсингом в пупке, который сделала недавно. А алая блузка по фигуре подчеркнула выдающуюся грудь в лифчике. Карнавал красовалась с объемной укладкой на голове и макияжем.

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