Валя Карнавал поделилась горячим видео: пирсинг обнажен, прозрачная блузка облегает шаровидные прелести

Валя Карнавал уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых популярных блогерш в России, а также популярной исполнительницей. Примечательно, что она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. А после размолвки с женихом Сашей Стоуном звезда стала чаще публиковать пикантные кадры.
На этот раз Валя решила нарядиться. Она облачилась в брюки с высокой посадкой и широким поясом. Блогерша оголила живот с пирсингом в пупке, который сделала недавно. А алая блузка по фигуре подчеркнула выдающуюся грудь в лифчике. Карнавал красовалась с объемной укладкой на голове и макияжем.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Валя поразила поклонников. Многие отметили, что она выглядит очень смело. Некоторые даже не узнали кумира.
«Ого, что происходит?», «Словно другой человек», «Только по фигуре признала», «А блузка так туго сидит, дышать можно?», «Как это соблазнительно», — стали писать подписчики.