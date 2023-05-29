Сразу сделала укладку и молодящий макияж: Галкин* запечатлелся с Пугачевой в израильском особняке

Алла Пугачева не так давно отметила 74-летие. Певица уже больше полугода живет в Израиле. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Артистка порой посещает разные мероприятия. На днях она повеселилась на концерте группы «Машина времени» с Андреем Макаревичем*. Примечательно, что Примадонна была без макияжа и всех удивила постаревшим видом.
А вот Максим Галкин* много гастролирует. Но 29 мая он сделал новое фото с женой. Пара запечатлелась в своем особняке в Израиле. Примечательно, что Алла Борисовна предстала в белой рубашке. Она сделала укладку, придав объема с помощью шиньона, а также накрасила лицо, сделав ровный тон, стрелки и нюдовые губы. Артистка прильнула к возлюбленному.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены. Многие отметили, что певица до сих пор выглядит влюбленной. Также фанаты заметили, что на фото она выглядит по-прежнему свежо.
«Наконец-то рядом. Такие красивые», «Алла Борисовна выглядит шикарно!», «Как можно так выглядеть в таком возрасте», «Вы красивые, счастье, ведь в глазах и мелочах», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.