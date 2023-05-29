Сразу сделала укладку и молодящий макияж: Галкин* запечатлелся с Пугачевой в израильском особняке

А вот Максим Галкин* много гастролирует. Но 29 мая он сделал новое фото с женой. Пара запечатлелась в своем особняке в Израиле. Примечательно, что Алла Борисовна предстала в белой рубашке. Она сделала укладку, придав объема с помощью шиньона, а также накрасила лицо, сделав ровный тон, стрелки и нюдовые губы. Артистка прильнула к возлюбленному.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».