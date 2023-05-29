Юная кокетка: Кудрявцева показала, как подросшая дочка нарядилась в одну рубашку с сыном Гордон

На этот раз Лера остановилась в Анталье. Она отдыхает с друзьями и наследницей на роскошной вилле. Телеведущая делится кадрами с курорта. Примечательно, что малышка Мария подружилась с сыном Гордон, Серафимом. Они не расстаются на курорте. Кудрявцева засняла дочку, которая гуляла с мальчиком. Они надели одну рубашку взрослых на себя.

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