Юная кокетка: Кудрявцева показала, как подросшая дочка нарядилась в одну рубашку с сыном Гордон

Лера Кудрявцева успевает строить карьеру и растить дочку Марию, которой четыре года. Она недавно устроила себе отпуск. Звезда отправилась в Турцию в компании подруги Катя Гордон, которая взяла с собой семьи.
На этот раз Лера остановилась в Анталье. Она отдыхает с друзьями и наследницей на роскошной вилле. Телеведущая делится кадрами с курорта. Примечательно, что малышка Мария подружилась с сыном Гордон, Серафимом. Они не расстаются на курорте. Кудрявцева засняла дочку, которая гуляла с мальчиком. Они надели одну рубашку взрослых на себя.
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Мария Макарова с сыном Кати Гордон. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадром. Многие отметили, что, возможно, дочка телеведущей переживает первую любовь.
«Ну какие классные», «Детки такие искренние», «Это бесподобно», «Романтика», «Может, они вырастут и повторят это фото», «Машка вскружила голову», — стали писать подписчики.