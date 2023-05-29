Без макияжа — другой человек: постройневшая Нюша в одном платье отметилась на шопинге в Дубае

На этот раз Нюша примерила платье в полоску. Она предпочла показать свои ножки и другие постройневшие прелести фигуры. Певица была без макияжа и укладки. Лицо артистки выглядело иначе. Пользователи Сети признались, что не узнали звезду. Многие отметили, что она стала не похожа на себя.

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