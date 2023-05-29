Без макияжа — другой человек: постройневшая Нюша в одном платье отметилась на шопинге в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она предпочитает регулярно появляться на публике в смелых нарядах. После вторых родов певица переехала в Дубай. Она теперь готовится к новым концертам. То и дело артистка демонстрирует свои формы. На этот раз звезда устроила шопинг, чтобы пополнить гардероб.
На этот раз Нюша примерила платье в полоску. Она предпочла показать свои ножки и другие постройневшие прелести фигуры. Певица была без макияжа и укладки. Лицо артистки выглядело иначе. Пользователи Сети признались, что не узнали звезду. Многие отметили, что она стала не похожа на себя.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Ого, вообще другая», «А кто это? Нюша?», «Ох, что с ней стало?», «Как макияж меняет человека. Тут словно не певица», «Лицо так странно смотрится», «Постройнела», «Ой, что случилось? Я в шоке», — стали писать подписчики.