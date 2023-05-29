«Я горжусь тобой, моя девочка!»: Кристина Асмус засняла подросшую дочку Гарика Харламова в школе

29 мая Кристина поделилась новыми кадрами с наследницей. Она запечатлела ее в школе. Девочка в велосипедках и футболке бежала на встречу маме. Актриса похвасталась тем, что дочку окончила третий класс.

«Ура! Я горжусь тобой, моя девочка!» — написала звезда.

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