«Я горжусь тобой, моя девочка!»: Кристина Асмус засняла подросшую дочку Гарика Харламова в школе

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Многие ее полюбили после сериала «Интерны». Примечательно, что потом актриса стала сниматься в более серьезных проектах и столкнулась с критикой из-за постельных сцен. После развода с Гариком Харламовым звезда еще несколько лет жила с ним под одной крышей. Они растят дочку Анастасию.
29 мая Кристина поделилась новыми кадрами с наследницей. Она запечатлела ее в школе. Девочка в велосипедках и футболке бежала на встречу маме. Актриса похвасталась тем, что дочку окончила третий класс.
«Ура! Я горжусь тобой, моя девочка!» — написала звезда.
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Поклонники поразились тому, как она выросла. Другие отметили, что она безумно похожа на маму, но были и другие мнения.
«Забавный симбиоз папы и мамы... Этакая Харласмус», «Все больше похожа на маму», «Маленькая бестия», «По глазам видно, что будет шальной, как мама», — стали писать в Сети.