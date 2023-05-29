Никакого пуш-ап не нужно: Валя Карнавал в тугой майке без лифчика блеснула округлыми полушариями груди

Валя Карнавал давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике. Молодая звезда снимает ролики для соцсетей и выступает на сцене с треками. В последнее время в обществе обсуждают фигуру знаменитости. На фоне слухов о расставании с женихом Сашей Стоуном она стала чаще оголяться.
На этот раз Валя провела время дома с братом. Она облачилась в лосины и тугую майку. Блогерша козырнула своей точеной фигурой. А потом она сняла себя на камеру, засветив свои пышные полушария груди. Певица рукой провела по ложбинке. Карнавал кокетливо красовалась, выпятив свои прелести.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она стала более раскрепощенной.
«Девочка нас радует», «Ох, что за красотка», «В домашней одежде тоже хороша», «Прям красота», «Какие классные формы», «Лифчик не нужен, все красиво», — стали писать в Сети.