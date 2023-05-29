Никакого пуш-ап не нужно: Валя Карнавал в тугой майке без лифчика блеснула округлыми полушариями груди

На этот раз Валя провела время дома с братом. Она облачилась в лосины и тугую майку. Блогерша козырнула своей точеной фигурой. А потом она сняла себя на камеру, засветив свои пышные полушария груди. Певица рукой провела по ложбинке. Карнавал кокетливо красовалась, выпятив свои прелести.

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