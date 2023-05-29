Дрожжина и Цивин поплатились за свои махинации — комментарий адвоката

На днях был оглашен приговор по делу о хищении имущества артиста Алексея Баталова. Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в этом преступлении актрису Наталью Дрожжину, ее супруга Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублего.

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Дрожжина была осуждена на 4 года условно. Цивину назначили 5 лет колонии общего режима. Бублий тоже отправился в колонию на 5 лет, а также получил запрет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение двух лет после завершения наказания.

И все это произошло из-за 57 миллионов рублей, которые не чистые на руку граждане отобрали у семьи покойного Баталова. Окружение преступной пары никак не может понять их действий. Адвокат Александр Добровинский, который знаком с обоими супругами, говорит, что таким поступком они перечеркнули всю свою жизнь.