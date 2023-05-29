Дрожжина и Цивин поплатились за свои махинации — комментарий адвоката

На днях был оглашен приговор по делу о хищении имущества артиста Алексея Баталова. Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в этом преступлении актрису Наталью Дрожжину, ее супруга Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублего.
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Дрожжина была осуждена на 4 года условно. Цивину назначили 5 лет колонии общего режима. Бублий тоже отправился в колонию на 5 лет, а также получил запрет заниматься своей профессиональной деятельностью в течение двух лет после завершения наказания.
И все это произошло из-за 57 миллионов рублей, которые не чистые на руку граждане отобрали у семьи покойного Баталова. Окружение преступной пары никак не может понять их действий. Адвокат Александр Добровинский, который знаком с обоими супругами, говорит, что таким поступком они перечеркнули всю свою жизнь.
«Я всегда говорил и говорю, что никакие деньги, никакие блага не могут стоить даже одного дня в тюрьме. Я хорошо знаком с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, часто их встречал на тусовках. Сегодня практически кончилась жизнь двух светских персонажей. Или она закончилась тогда, когда они пошли на это преступление? Разве это стоило того, ради чего они на это пошли? Конечно, нет», — прокомментировал ситуацию Добровинский сайту Teleprogramma.pro.