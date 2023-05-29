Что Пугачева сделала со своим лицом: странную улыбку комментирует хирург

С другой стороны, специалист не исключает и того, что в Израиле Пугачева в очередной раз решила пойти к пластическим хирургам и сделала блефаропластику век: такая процедура вызывает отеки, которые могут держаться какое-то время.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».