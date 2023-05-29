Что Пугачева сделала со своим лицом: странную улыбку комментирует хирург

Недавнее появление Аллы Пугачевой на публике вызвало ажиотаж: певица выглядела не лучшим образом. Она производила впечатление изможденной и отекшей: даже косметика не помогла скрыть отяжелевшие веки и темные круги под глазами. Мало того, самые внимательные уверяют, что Пугачева как-то неестественно улыбалась. Эти изменения во внешности артистки прокомментировал хирург Игорь Вдовин:
«Отекшее лицо Аллы Борисовны, конечно, заметно невооруженным взглядом. Такое случается, когда человек на ночь выпьет много воды. Не забывайте, что Алла Борисовна уже в возрасте. Еще одной причиной такого отекшего лица могут быть нарушения в работе эндокринной системы. При многих эндокринных заболеваниях человек отекает, у него появляются «тяжелые веки». Также возможны и аллергические реакции».
Алла Пугачева. Фото: соцсети
С другой стороны, специалист не исключает и того, что в Израиле Пугачева в очередной раз решила пойти к пластическим хирургам и сделала блефаропластику век: такая процедура вызывает отеки, которые могут держаться какое-то время.
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«Также у Аллы Борисовны очень натянута нижняя треть лица и растянута улыбка. Это возможные последствия фейслифтинга или круговой подтяжки лица. Не исключаю, что Алла Борисовна решила прибегнуть к столь серьезному хирургическому вмешательству. Хотя в ее возрасте это делать очень рискованно. Поэтому не каждый хирург берется за такую возрастную пациентку», — приводит слова Вдовина издание «МК».